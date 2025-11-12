Advertisement

لبنان

سماع دوي صوت في منطقة الكفاءات.. هذا مصدره

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1441278-638985456290639862.jpg
Doc-P-1441278-638985456290639862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سمع دوي صوت في منطقة الكفاءات تبين انه ناجم عن قيام أحد المتعهدين بهدم جزء من مبنى مقابل مدرسة السنابل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سماع دوي صوت قوي في البقاع.. هذا مصدره
lebanon 24
12/11/2025 14:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجارات في محيط شكا.. هذا مصدرها
lebanon 24
12/11/2025 14:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع دوي انفجار قبل قليل تبين ان مصدره الاراضي المحتلة ناحية سعسع
lebanon 24
12/11/2025 14:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع دوي قوي شرق بعلبك مصدره حقل رماية الطيبة
lebanon 24
12/11/2025 14:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

السنابل

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:29 | 2025-11-12
07:24 | 2025-11-12
07:21 | 2025-11-12
07:16 | 2025-11-12
07:10 | 2025-11-12
07:07 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24