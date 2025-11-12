بين "الإشتراكي" و "أمل".. إفتراق في بيروت؟

عُلم أن هناك تباينات بين الحزب "التقدمي الإشتراكي" من جهة وحركة "أمل" من جهة أخرى على صعيد إمكانية التحالف الانتخابي في خلال الانتخابات النيابية العام المُقبل.

Advertisement



وأشارت المصادر إلى أن هناك أجواء في " " توحي بأنه التحالف العلني بين الجهتين في العاصمة قد يكون صعباً، لكن هذا الأمر لا يعني عدم حصول تنسيق بشكلٍ غير مباشر.





أما في ما خصَّ المناطق التي تحتاج إلى تثبيت "الثقل الجنبلاطي"، فسيكون دور حركة "أمل" كبيراً في ذلك.