لبنان

بين "الإشتراكي" و "أمل".. إفتراق في بيروت؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-11-2025 | 05:30
عُلم أن هناك تباينات بين الحزب "التقدمي الإشتراكي" من جهة وحركة "أمل" من جهة أخرى على صعيد إمكانية التحالف الانتخابي في بيروت خلال الانتخابات النيابية العام المُقبل.
وأشارت المصادر إلى أن هناك أجواء في "الاشتراكي" توحي بأنه التحالف العلني بين الجهتين في العاصمة قد يكون صعباً، لكن هذا الأمر لا يعني عدم حصول تنسيق بشكلٍ غير مباشر.


أما في ما خصَّ المناطق التي تحتاج إلى تثبيت "الثقل الجنبلاطي"، فسيكون دور حركة "أمل" كبيراً في ذلك.


وعليه، من المتوقع، وفق المصادر، أن تكون التحالفات بين "أمل" و "الاشتراكي" على القطعة في أكثر من منطقة تبعاً لخصوصيتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

