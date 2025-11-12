Advertisement

لبنان

توقيف مطلوب قرب مستشفى في طرابلس... نُقِلَ إلى بيروت وهذه تهمته

Lebanon 24
12-11-2025 | 05:34
Doc-P-1441298-638985479106415040.jpg
Doc-P-1441298-638985479106415040.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من القوة الضاربة في معلومات الأمن العام، أوقفت أ. ق، بعد عملية رصد ومُراقبة دقيقة، بالقرب من مستشفى دار الشفاء في منطقة أبي سمراء – طرابلس.
ونُقِلَ الموقوف إلى بيروت لاستكمال التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص، بينما عُلِمَ أنّ سبب توقيفه هو الإشتباه بارتباطه بتنظيم إرهابيّ.
 
 
مستشفى دار الشفاء

منطقة أبي سمرا

الأمن العام

أبي سمرا

لبنان 24

القضاء ا

القضاء

