توقيف مطلوب قرب مستشفى في طرابلس... نُقِلَ إلى بيروت وهذه تهمته

أفادت مندوبة " "، أنّ دورية من القوة الضاربة في معلومات ، أوقفت أ. ق، بعد عملية رصد ومُراقبة دقيقة، بالقرب من في منطقة أبي سمراء – .

Advertisement



ونُقِلَ الموقوف إلى لاستكمال التحقيقات معه بإشراف المختص، بينما عُلِمَ أنّ سبب توقيفه هو الإشتباه بارتباطه بتنظيم إرهابيّ.