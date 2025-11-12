Advertisement

لبنان

هاني يتفقد الأوضاع الزراعية في جزين بعد حرائق الأحراج

Lebanon 24
12-11-2025 | 05:39
جال وزير الزراعة نزار هاني في منطقة جزين، يرافقه المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ابو زيد، المدير العام للزراعة لويس لحود، رئيسة مصلحة الجنوب المهندسة سوسن حمزة، رئيس التنمية الريفية د. شادي مهنا ، رئيسة الدائرة الريفية في مصلحة زراعة الجنوب المهندسة الزراعية سلام جبور ومستشار وزير الزراعة مازن حلواني، وذلك بدعوة من اتحاد بلديات جزين وبلدية جزين وبادية قبتولي ومؤسسة جزين للثقافة وجمعية pompiers sans frontières.
واستهل هاني والوفد المرافق الجولة ، بزيارة بلدية جزين، وكان في استقبالهم رئيس البلدية دافيد الحلو  وتم البحث في الاوضاع الزراعية ولا سيما بعد احتراق احراج الصنوبر والزيتون في منطقة جزين.

ثم زار اتحاد بلديات جزين، حيث كان في استقبالهم رئيس الاتحاد د. بسام رومانوس والنائب سعيد الاسمر والوزير السابق هكتور حجار ، وكانت جولة حول احتياجات المنطفة ومتطلباتها، كما اقام الخبير الزراعي نبيل سري الدين ندوة عن "تقليم الاشجار المثمرة لمساعد ة المزارعين"، في قاعة اتحاد بلديات جزين.

وختاما زار، المركز الزراعي ومركز الاحراج في قائمقامية جزين، في حضور رئيس المركز ايلي فارس واطلع على اوضاع الزراعة والمزارعين واستمع الى متطلباتهم. (الوكالة الوطنية)
 
