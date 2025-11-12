بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:

على أثر الهزّة الأرضيّة التي سُجّلت قبل ظهر اليوم وبلغت قوّتها 5.36 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان عدد من المناطق ، نفّذ عناصر الدفاع المدني مهمّات ميدانية في مدينة لتأمين سلامة المواطنين الذين غادروا منازلهم هلعاً من ارتدادات الهزّة، ولتقديم المساعدة للنازحين الذين لجأوا إلى .

وقد عمل العناصر على تفقد المدينة والتأكد من خلوّها من أي مخاطر محتملة. كما تواصل فرق الدفاع المدني جهوزيتها الكاملة لمواكبة أي تطورات ميدانية ناجمة عن النشاط الزلزالي الذي سُجِّل في المنطقة.