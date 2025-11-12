Advertisement

لبنان

بالصورة... بالون عليه كتابات عبريّة في بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
12-11-2025 | 05:50
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على بالون عليه كتابات عبرية في بلدة تبنين الجنوبيّة.
