لبنان
جديد شركة "تاتش".. باقة حديثة لـ"الطلاب الجامعيين"
Lebanon 24
12-11-2025
|
05:50
A-
A+
أعلنت شركة "تاتش" عن تقديم باقة جديدة لفئة الطلاب الجامعيين، تمنحهم مزيداً من الخيارات التي تناسب حاجاتهم من انترنت ومكالمات ورسائل قصيرة وفق متطلباتهم الأكاديمية المتزايدة.
وتأتي هذه الباقة الجديدة استكمالاً للعرض الطلابي الناجح المتوفر منذ سنوات، وفق بيان أصدرته الشركة، اليوم الأربعاء.
وتؤكد "تاتش" من خلال طرح هذه الباقة الجديدة التزامها الثابت بدعم جيل الشباب، وتوسيع عروضها الخاصة بهم لتمنحهم الإمكانيات اللازمة على صعيد الاتصالات والانترنت، بما يمدّهم بالإمكانيات التي يحتاجونها على هذا الصعيد في تحصيلهم العلمي اليومي.
تتضمّن باقة Student Plan الجديدة والمتوفرة بسعر 17 دولار أميركي شهرياً على:
- 40 GB انترنت: 30 GB انترنت على مدار الساعة، و 10 GB من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الثامنة صباحاً
- 10 ساعات تخابر: 100 دقيقة تخابر على الإتصالات المحلية، 200 دقيقة تخابر على الإتصالات داخل حرم الجامعة و300 دقيقة تخابر على الإتصالات لرقمين مفضّلين
- 500 MB انترنت للواتساب
- 500 SMS
وكما هي الحال مع الباقة الطلابية الأولى، ستكون الباقة الجديدة متاحةً لطلاب الجامعات في
لبنان
، على أن تتم عملية الإشتراك، بما فيها التسجيل والتشغيل، عبر تطبيق تاتش الخليوي. علماً أن الطلاب يستطيعون استخدام هذه الباقة في حرم الجامعة وخارجه.
وتعليقاً على إطلاق
العرض
الطلابي الجديد، قال كريم
سليم سلام
رئيس مجلس إدارة
شركة تاتش
والمدير العام: "نشيد بجهود
وزارة الاتصالات
المتواصلة ودعمها الذي يهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات في لبنان، والذي يتيح لنا تحقيق أهدافنا المشتركة. إننا نؤمن بأن الاتصال هو المفتاح لتمكين طلابنا الجامعيين من النجاح في مسيرتهم التعليمية".
وتابع: "هذه الباقة هي أكثر من مجرد عرض تجاري؛ إنها خطوة ملموسة ضمن استراتيجية تاتش لدعم جيل الشباب، وضمان حصولهم على أفضل مصادر المعلومات والمعرفة، مما يجعلهم جزءاً لا يتجزأ من رحلتنا نحو التحول والابتكار الرقمي".
لبنان
إقتصاد
وزارة الاتصالات
طلاب الجامعات
المدير العام
سليم سلام
شركة تاتش
أكاديمية
الانترنت
واتساب
تابع
