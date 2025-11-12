Advertisement

لبنان

برّي: المخاطر الإسرائيلية تُهدّد جميع اللبنانيين

Lebanon 24
12-11-2025 | 06:03
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنّ "لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في الوحدة والتعايش في المنطقة والتي تمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل".
وأضاف برّي أنّ "المخاطر الإسرائيلية التي هددت ولا تزال تهدد الجنوب إنما هي مخاطر تهدد جميع اللبنانيين، وهم مطالبون بمقاربتها وطنياً".
وتابع: "لوجوب أنّ تطلع "الميكانيزم " بدورها، وكذلك الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار  لتوقف إسرائيل عدوانها وتنسحب".
