برّي: المخاطر الإسرائيلية تُهدّد جميع اللبنانيين

، إنّ " لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في الوحدة والتعايش في المنطقة والتي تمثل نقيضاً لعنصرية ".

وأضاف برّي أنّ "المخاطر التي هددت ولا تزال تهدد الجنوب إنما هي مخاطر تهدد جميع اللبنانيين، وهم مطالبون بمقاربتها وطنياً".

وتابع: "لوجوب أنّ تطلع "الميكانيزم " بدورها، وكذلك الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار لتوقف إسرائيل عدوانها وتنسحب".