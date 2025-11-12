الأمن العام ووزارة العمل ستنفذان حملات بعد انتهاء مهلة التسوية لمخالفات العمالة الأجنبية

Advertisement

اعلنت في بيان" المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب، إضافة إلى السوريين من غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR، الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل قبل تاريخ 10/11/2025 وخالفوا نظامي الإقامة والعمل.يطلب الى الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً وعاملات أجانب بصورة غير شرعية التقدم من الدوائر المعنية لدى قبل تاريخ 31/03/2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاع (نقل كفالة ، تحويل صفة ، تعديل فئة ...) والإستحصال على إجازة عمل ومن ثم مراجعة مراكز الإقليمية للإستحصال لهم على الإقامة التي تتوافق وطبيعة عملهم.تذكّر العام أنها بعد إنتهاء فترة التسويات المنوه عنها أعلاه، ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بحملة على كافة الأراضي لقمع المخالفات على صعيد العمالة الأجنبية وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أصحاب العمل والعمال على السواء.للإستفسار والإطلاع على تفاصيل وآلية تسوية الأوضاع مراجعة صفحات للأمن العام على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعية:Website www.general-security.gov.lbInstagram https://www.instagram.com/dgsglbFacebook https://www.facebook.com/DGSGLBX https://x.com/DGSGLBأو مراجعة Call Center على الرقم1717".