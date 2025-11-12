Advertisement

لبنان

الأمن العام ووزارة العمل ستنفذان حملات بعد انتهاء مهلة التسوية لمخالفات العمالة الأجنبية

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:24
Doc-P-1441336-638985544986252158.png
Doc-P-1441336-638985544986252158.png photos 0
اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان" المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب، إضافة إلى السوريين من غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR، الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل  قبل تاريخ 10/11/2025 وخالفوا نظامي الإقامة والعمل.
    يطلب الى الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً وعاملات أجانب بصورة غير شرعية التقدم من الدوائر المعنية لدى وزارة العمل قبل تاريخ 31/03/2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاع (نقل كفالة ، تحويل صفة ، تعديل فئة ...) والإستحصال على إجازة عمل ومن ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية للإستحصال  لهم على الإقامة التي تتوافق وطبيعة عملهم.
    تذكّر المديرية العامة للأمن العام أنها بعد إنتهاء فترة التسويات المنوه عنها أعلاه، ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بحملة على كافة الأراضي اللبنانية لقمع المخالفات على صعيد العمالة الأجنبية وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أصحاب العمل والعمال على السواء.
    للإستفسار والإطلاع على تفاصيل وآلية تسوية الأوضاع مراجعة صفحات المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعية:

        Website         www.general-security.gov.lb
        Instagram          https://www.instagram.com/dgsglb
        Facebook         https://www.facebook.com/DGSGLB
        X             https://x.com/DGSGLB
         أو مراجعة Call Center على الرقم1717".
