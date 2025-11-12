سلامة يستقبل الشاعر شوقي بزيع في المكتبة الوطنية

Advertisement

استقبل في مكتبه في المكتبة الوطنية- الشاعر وكانت جولة افق حول تعزيز القطاعات الثقافية ورعاية الوزارة ودعمها لعدد من المشاريع المتصلة بالصناعات الثقافية ، وتخصيص مهرجان سنوي للشعر العربي وجوائز للمبدعين.كما اعرب الشاعر بزيع عن شكر ه الوزير سلامة"لمتابعته بما يختص بالارث الثقافي والتراثي وانجازاته في هذا المضمار واصدار القوانين لحماية الاماكن والمواقع التي تعبر عن تراثنا وحضارتنا" .وقد تم الاتفاق على عقد لقاءات متواصلة للبحث في عدد من النشاطات الثقافية.