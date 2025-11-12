Advertisement

لبنان

سلامة يستقبل الشاعر شوقي بزيع في المكتبة الوطنية

12-11-2025 | 07:29
Doc-P-1441338-638985546575912737.png
Doc-P-1441338-638985546575912737.png photos 0
استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع الشاعر  شوقي بزيع وكانت جولة افق حول تعزيز القطاعات الثقافية ورعاية الوزارة ودعمها لعدد من المشاريع المتصلة بالصناعات الثقافية ، وتخصيص مهرجان سنوي للشعر العربي وجوائز للمبدعين.
كما اعرب الشاعر بزيع عن شكر ه الوزير سلامة"لمتابعته بما يختص بالارث الثقافي والتراثي وانجازاته في هذا المضمار واصدار القوانين لحماية الاماكن والمواقع التي تعبر عن تراثنا وحضارتنا" .

وقد تم الاتفاق على عقد لقاءات متواصلة للبحث في عدد من النشاطات الثقافية.
 
مواضيع ذات صلة
