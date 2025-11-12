Advertisement

لبنان

بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-11-2025 | 08:23
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
"عملت طوافات من القوات الجوية في الجيش، بمشاركة وحدات عسكرية أخرى، على إخماد حرائق في بلدات: دبعل - الضنية، شدرا – عكار، البرجين وشحيم - الشوف، بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني وجمعيات مدنية".
