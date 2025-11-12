بشأن "مركب الموت"... من أوقفت مُخابرات الجيش؟

علم " "، أنّ مخابرات الجيش في ، أوقفت في ببنين، المطلوب ع.د.

وبحسب المعلومات، فإنّ الموقوف مطلوب بعدّة مذكرات بجرم تهريب الأشخاص، وخصوصاً في ملف "مركب الموت" الذي ذهب ضحيته أكثر من 100 شخص في العام 2022.