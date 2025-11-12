Advertisement

لبنان

بشأن "مركب الموت"... من أوقفت مُخابرات الجيش؟

Lebanon 24
12-11-2025 | 08:36
Doc-P-1441360-638985589239183687.jpg
Doc-P-1441360-638985589239183687.jpg photos 0
علم "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش في الشمال، أوقفت في ببنين، المطلوب ع.د.
وبحسب المعلومات، فإنّ الموقوف مطلوب بعدّة مذكرات بجرم تهريب الأشخاص، وخصوصاً في ملف "مركب الموت" الذي ذهب ضحيته أكثر من 100 شخص في العام 2022.
 
 
 
لبنان 24

الشمال

لبنان

برات

