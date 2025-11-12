22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إنقلاب "باص" مدرسيّ... وإصابات في صفوف التلاميذ (صورة)
Lebanon 24
12-11-2025
|
08:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
ٳنقلب "باص" مدرسيّ في بلدة
شحور
-
قضاء صور
.
Advertisement
وقد أُصيب أكثر من 10 تلاميذ بجروحٍ طفيفة، عملت
جمعية الرسالة
والهيئة الصحية الإسلامية على نقلهم إلى المستشفيات.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. انقلاب باص يقل طلاباً في عرمون
Lebanon 24
بالفيديو.. انقلاب باص يقل طلاباً في عرمون
12/11/2025 20:09:49
12/11/2025 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
12/11/2025 20:09:49
12/11/2025 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انقلاب "بيك اب" وسقوط اصابات
Lebanon 24
بالفيديو.. انقلاب "بيك اب" وسقوط اصابات
12/11/2025 20:09:49
12/11/2025 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": اصابات جراء انقلاب سيارة على اوتستراد زحلة باتجاه الفرزل بعد مستديرة الرحاب
Lebanon 24
"لبنان 24": اصابات جراء انقلاب سيارة على اوتستراد زحلة باتجاه الفرزل بعد مستديرة الرحاب
12/11/2025 20:09:49
12/11/2025 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية الرسالة
قضاء صور
الإسلام
lebanon
إسلامي
فيات
شحور
تابع
قد يعجبك أيضاً
شحادة: نعمل على وضع سياسات وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي
Lebanon 24
شحادة: نعمل على وضع سياسات وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي
13:03 | 2025-11-12
12/11/2025 01:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية عرض مع شحادة ملف التحول الرقمي
Lebanon 24
وزير الداخلية عرض مع شحادة ملف التحول الرقمي
12:19 | 2025-11-12
12/11/2025 12:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل ضو ومفتي عكار
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل ضو ومفتي عكار
12:13 | 2025-11-12
12/11/2025 12:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الانتخابات والمغتربين.. بيانٌ من "الداخلية" و "الخارجية"
Lebanon 24
بشأن الانتخابات والمغتربين.. بيانٌ من "الداخلية" و "الخارجية"
11:47 | 2025-11-12
12/11/2025 11:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:03 | 2025-11-12
شحادة: نعمل على وضع سياسات وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي
13:00 | 2025-11-12
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
12:19 | 2025-11-12
وزير الداخلية عرض مع شحادة ملف التحول الرقمي
12:13 | 2025-11-12
قائد الجيش استقبل ضو ومفتي عكار
11:47 | 2025-11-12
بشأن الانتخابات والمغتربين.. بيانٌ من "الداخلية" و "الخارجية"
11:44 | 2025-11-12
أصوات انفجارات عند الحدود في الجنوب.. ماذا يحصل؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 20:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24