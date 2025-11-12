Advertisement

لبنان

إنقلاب "باص" مدرسيّ... وإصابات في صفوف التلاميذ (صورة)

Lebanon 24
12-11-2025 | 08:53
Doc-P-1441363-638985599383942605.jpg
Doc-P-1441363-638985599383942605.jpg photos 0
ٳنقلب "باص" مدرسيّ في بلدة شحور - قضاء صور.
وقد أُصيب أكثر من 10 تلاميذ بجروحٍ طفيفة، عملت جمعية الرسالة والهيئة الصحية الإسلامية على نقلهم إلى المستشفيات.
 
 
 
