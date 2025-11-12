سلامة يلتقي مؤسسة "بيما" لمتابعة مشروع ترميم لوحات وزارة الثقافة

Advertisement

التقى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع مؤسسة جمعية "بيما" ومديرة المتحف جوليانا خلف سلهب، لاطلاعه على مراحل تنفيذ مشروع ترميم مقتنيات من لوحات الفن التشكيلي والآلية المتبعة من قبل المؤسسة حيث تم حتى الان انجاز ما يقارب ال500 لوحة والعمل جار لاكمال ما تبقى من لوحات موجودة في الوزارة او في المقرات الرسمية .من جهة ثانية ، وجهت باسم المؤسسة دعوة للوزير سلامة لافتتاح معرض رسوم برعاية السيدة الاولى نعمت عون في 11من الشهر المقبل في فيلا عودة والذي يتضمن لوحات تشكيلية لطلاب المدارس الرسمية في من ضمن البرامج التي تقوم بها بيما في المدارس الرسمية منذ عام 2017.