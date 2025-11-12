Advertisement

لبنان

سلامة يلتقي مؤسسة "بيما" لمتابعة مشروع ترميم لوحات وزارة الثقافة

Lebanon 24
12-11-2025 | 09:05
التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع مؤسسة جمعية "بيما"بيروت متحف الفن ساندرا ابو ناضر ومديرة المتحف جوليانا خلف سلهب، لاطلاعه على مراحل تنفيذ مشروع ترميم مقتنيات وزارة الثقافة من لوحات الفن التشكيلي والآلية المتبعة من قبل المؤسسة حيث تم حتى الان انجاز ما يقارب ال500 لوحة والعمل جار لاكمال ما تبقى  من لوحات  موجودة في الوزارة او في المقرات الرسمية .
من جهة ثانية ، وجهت ابو ناضر باسم المؤسسة دعوة للوزير سلامة لافتتاح معرض رسوم برعاية السيدة الاولى نعمت عون في 11من الشهر المقبل في فيلا عودة والذي يتضمن لوحات تشكيلية لطلاب المدارس الرسمية في لبنان من ضمن البرامج التي تقوم بها بيما في المدارس الرسمية منذ عام 2017.
 
