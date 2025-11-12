رسامني يدرس ملفات إنمائية وخدماتية للمناطق اللبنانية

Advertisement

تابع وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه اليوم الأربعاء ملفات إنمائية وخدماتية تهمّ مختلف المناطق .وفي إطار المتابعة التقنية لملفات النقل، عرض رسامني مع المعنية بشؤون سكك الحديد، وبمشاركة للنقل المشترك وسكك الحديد ، الجدوى الاقتصادية لأهمية النقل السككي، ولا سيما مشروع ربط بطرابلس عبر السكة الحديدية، لما يشكله هذا الخط من عنصر حيوي في تعزيز شبكة النقل المستدام وتخفيف الضغط عن الطرق البرّية.كما التقى رسامني النائب ، حيث تم البحث في عدد من الملفات الإنمائية وسبل تسريع المشاريع الخدماتية ذات الطابع التنموي التي تسهم في تحسين الواقع الحياتي للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.