لبنان

رسامني يدرس ملفات إنمائية وخدماتية للمناطق اللبنانية

Lebanon 24
12-11-2025 | 09:33
تابع  وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم الأربعاء ملفات إنمائية وخدماتية تهمّ مختلف المناطق اللبنانية.
وفي إطار المتابعة التقنية لملفات النقل، عرض رسامني مع اللجنة الفنية المعنية بشؤون سكك الحديد، وبمشاركة المدير العام للنقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، الجدوى الاقتصادية لأهمية النقل السككي، ولا سيما مشروع ربط بيروت بطرابلس عبر السكة الحديدية، لما يشكله هذا الخط من عنصر حيوي في تعزيز شبكة النقل المستدام وتخفيف الضغط عن الطرق البرّية.
كما التقى رسامني النائب أحمد الخير، حيث تم  البحث في عدد من الملفات الإنمائية وسبل تسريع المشاريع الخدماتية ذات الطابع التنموي التي تسهم في تحسين الواقع الحياتي للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
 
