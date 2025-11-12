Advertisement

لبنان

تصل اليوم إلى لبنان... ماذا ستبحث مستشارة ماكرون في بيروت؟

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:28
قال مصدر دبلوماسي فرنسيّ، إنّ آن لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون للشرق الأوسط، ستصل إلى بيروت اليوم، وستلتقي الرؤساء الثلاث في لبنان غداً.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسيّ لـ"الحدث"، أنّ "فرنسا تسعى لتثبيت التهدئة في لبنان، وحضّ إسرائيل على وقف الإعتداءات".
 
 
وأشار إلى أنّ "مستشارة ماكرون ستبحث في بيروت مساريّ حصر السلاح وإلاصلاحات".
 
 
وتابع أنّ "لوجاندر ستزور سوريا بعد لبنان".
 
 
 
