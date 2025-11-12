تصل اليوم إلى لبنان... ماذا ستبحث مستشارة ماكرون في بيروت؟

قال مصدر فرنسيّ، إنّ آن لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسيّ للشرق الأوسط، ستصل إلى اليوم، و ستلتقي الرؤساء الثلاث في غداً. Advertisement

وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسيّ لـ"الحدث"، أنّ " تسعى لتثبيت التهدئة في لبنان، وحضّ على وقف الإعتداءات".

وأشار إلى أنّ "مستشارة ستبحث في بيروت مساريّ حصر السلاح وإلاصلاحات".