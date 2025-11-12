1/3
الهزات الأرضية اليوم في قبرص بدرجات وأعماق متفاوتة (الجدول المرفق) حصلت بمجملها ضمن البر القبرصي (الخريطة المرفقة)، بعيداً عن التركيبات البحرية. هذه الهزات بمواقعها وقواتها الخفيفة نسبيا لا تولد تسونامي ولا تؤثر مباشرة على التركيبات الزلزالية في البلدان المجاورة ومنها لبنان pic.twitter.com/xnX8lvWxfQ
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) November 12, 2025
