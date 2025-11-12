رأى الخبير الجيولوجي أن "الهزات الأرضية اليوم في بدرجات وأعماق متفاوتة حصلت بمجملها ضمن البر ، بعيداً عن التركيبات البحرية".

وفي منشور له عبر حسابه على "اكس" أشار إلى أن "هذه الهزات بمواقعها وقواتها الخفيفة نسبيا لا تولد تسونامي ولا تؤثر مباشرة على التركيبات الزلزالية في البلدان المجاورة ومنها ".

وأضاف: "في ما خص خروج بعض السكان في المناطق الساحلية من مساكنهم ولجوئهم الى أماكن مفتوحة، ينبغي التأكّد في هذه الحالات من قبل السلطات والأجهزة ذات الصلة، أن الأماكن المقصودة هي على ارتفاع كاف عن سطح البحر (10 أو 15 متراً كحد أدنى) بحيث تكون أكثر أماناً في حال تحرك مياه البحر".

وتابع: "هذا الكلام يأتي من باب التوعية المستمرة والتحوّط اليقين، وليس من باب التخويف أو التنبيه من حصول أي شيء في إطلاقاً".