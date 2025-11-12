Advertisement

لبنان

الهزّات الأرضيّة التي ضربت قبرص... هل تُؤثّر على لبنان وتتسبّب بـ"تسونامي"؟

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:44
رأى الخبير الجيولوجي طوني نمر أن "الهزات الأرضية اليوم في قبرص بدرجات وأعماق متفاوتة حصلت بمجملها ضمن البر القبرصي، بعيداً عن التركيبات البحرية".
 
وفي منشور له عبر حسابه على "اكس" أشار إلى أن "هذه الهزات بمواقعها وقواتها الخفيفة نسبيا لا تولد تسونامي ولا تؤثر مباشرة على التركيبات الزلزالية في البلدان المجاورة ومنها لبنان".
 
وأضاف: "في ما خص خروج بعض السكان في المناطق الساحلية اللبنانية من مساكنهم ولجوئهم الى أماكن مفتوحة، ينبغي التأكّد في هذه الحالات من قبل السلطات والأجهزة ذات الصلة، أن الأماكن المقصودة هي على ارتفاع كاف عن سطح البحر (10 أو 15 متراً كحد أدنى) بحيث تكون أكثر أماناً في حال تحرك مياه البحر". 
 
وتابع: "هذا الكلام يأتي من باب التوعية المستمرة والتحوّط اليقين، وليس من باب التخويف أو التنبيه من حصول أي شيء في المستقبل إطلاقاً". 
 
اللبنانية

المستقبل

طوني نمر

القبرصي

التركي

الترك

قبرص

