لبنان

حريق بين النجارية والعدوسية اقترب من المنازل

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:59
شب حريق كبير بين النجارية والعدوسية أتى على مساحات واسعة من الاراضي، واقترب من المنازل، ويحاول الدفاع المدني اخماده.
