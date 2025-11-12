Advertisement

لبنان

وزير الداخلية عرض مع شحادة ملف التحول الرقمي

Lebanon 24
12-11-2025 | 12:19
A-
A+

Doc-P-1441437-638985721182863522.webp
Doc-P-1441437-638985721182863522.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، حيث تم التداول في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمي.
Advertisement
 
 
كذلك، التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط. وخلال اللقاء، تم البحث في التحضيرات الجارية لمؤتمر "بيروت 1" الاستثماري.


أيضاً، استقبل الحجار النائبة غادة أيوب، ثم النائب وضاح الصادق، وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة وشؤون خدماتية.
مواضيع ذات صلة
كمال شحادة يبحث مع نواب البرلمان الأوروبي دعم التحول الرقمي في لبنان
lebanon 24
13/11/2025 03:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: التحوّل الرقمي بات أولوية وطنية
lebanon 24
13/11/2025 03:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي فرصة للنهوض الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية
lebanon 24
13/11/2025 03:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: التحوّل الرقمي ضرورة وطنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الشفافية
lebanon 24
13/11/2025 03:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

وزير الاقتصاد

وزير الداخلية

عامر البساط

وزير الدولة

وضاح الصادق

كمال شحادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2025-11-12
16:54 | 2025-11-12
16:47 | 2025-11-12
16:43 | 2025-11-12
16:30 | 2025-11-12
16:23 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24