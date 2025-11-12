Advertisement

لبنان

شحادة: نعمل على وضع سياسات وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي

Lebanon 24
12-11-2025 | 13:03
شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "Women on the Front Lines" الذي تنظمه "مؤسسة مي شدياق" May Chidiac Foundation،  بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وخلال مداخلته، استعرض شحادة "مهام وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودورها في دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار"، مشيرا إلى "أثر التكنولوجيا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية في مجالات المستقبل".

كذلك، شدد على أن "التكنولوجيا تفتح المجالات أمام تمكين المرأة على عكس الكثير من القطاعات الأخرى"، معتبراً أن "السياسات الجيدة يجب ان تكون هادفة الى تمكين المرأة من ناحية التعليم والتدريب من جهة، وتأمين التمويل اللازم للشركات العاملة في هذا القطاع من جهة أخرى".

أيضاً، تطرق شحادة إلى "التحديات التي تواجه لبنان في مجال التكنولوجيا، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية وهجرة الكفاءات"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكامل مع القطاعات الأخرى".
