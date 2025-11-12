Advertisement

لبنان

خبرٌ جديد عن "الهزة الأرضية".. خبيرٌ يتحدث

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-11-2025 | 13:43
هزات أرضية متتالية شهدها البر القبرصيّ اليوم الأربعاء، فيما تأثر لبنان بـ2 منها تجاوزت قوتهما الـ5 درجات على مقياس ريختر.
لهذه الهزات المتتالية سببٌ علمي يشرحهُ الخبير في علم الزلازل طوني نمر عبر "لبنان24" قائلاً: "إن حصول هزات بشكلٍ متواتر وفي وقتٍ متقارب هو أمر طبيعي، باعتبار أن الفالق تحرك، ولكي تعود الأرض إلى طبيعتها، ستحصلُ هزات عديدة متتالية حتى يستقر ". 
 

وذكر نمر أن الفالق في البر القبرصي ليس مُتصلاً بالفوالق الزلزالية الموجودة في لبنان، ما يعني أن ما حصل لا تأثير له، مشيراً إلى أن البحر لا يؤثر أبداً على قوة الهزات، ولا يقلص من قوتها كما يُشاع.
 

وكان نمر نشر منشوراً له عبر منصة "آكس" شرح فيه ما حصل اليوم على صعيد الهزات الأرضية، وقال: "الهزات الأرضية اليوم في قبرص بدرجات وأعماق حصلت بمجملها ضمن البر القبرصي بعيداً عن التركيبات البحرية. هذه الهزات بمواقعها وقواتها الخفيفة نسبيا لا تولد تسونامي ولا تؤثر مباشرة على التركيبات الزلزالية في البلدان المجاورة ومنها لبنان".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

