خبرٌ جديد عن "الهزة الأرضية".. خبيرٌ يتحدث

هزات أرضية متتالية شهدها البر القبرصيّ اليوم الأربعاء، فيما تأثر بـ2 منها تجاوزت قوتهما الـ5 درجات على مقياس ريختر.

لهذه الهزات المتتالية سببٌ علمي يشرحهُ الخبير في علم الزلازل عبر " " قائلاً: "إن حصول هزات بشكلٍ متواتر وفي وقتٍ متقارب هو أمر طبيعي، باعتبار أن الفالق تحرك، ولكي تعود الأرض إلى طبيعتها، ستحصلُ هزات عديدة متتالية حتى يستقر ".



وذكر نمر أن الفالق في البر ليس مُتصلاً بالفوالق الزلزالية الموجودة في لبنان، ما يعني أن ما حصل لا تأثير له، مشيراً إلى أن البحر لا يؤثر أبداً على قوة الهزات، ولا يقلص من قوتها كما يُشاع.