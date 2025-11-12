في عين الحلوة.. إطلاق نار داخل متجر وهذا ما حصل!

شهد في ، اليوم الأربعاء، إشكالاً تطور إلى إطلاق نار أسفر عن سقوط جريح.

وذكرت معلومات " " إنَّ الإشكال حصلَ داخل في المخيم وتحديداً في متجرٍ لألعاب الكمبيوتر بسبب خلاف، مشيرة إلى أن أحد الموجودين هناك أطلق النار ضمن المكان، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص هناك برصاصتين.



كذلك، سُجلت إصابة بجروح في الرأس نتيجة تعرضه لضربة بالزجاج، وقد نُقل مع الجريح الأول إلى داخل المُخيم.

