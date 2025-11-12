Advertisement

لبنان

في عين الحلوة.. إطلاق نار داخل متجر وهذا ما حصل!

Lebanon 24
12-11-2025 | 13:57
A-
A+

Doc-P-1441473-638985781721814399.webp
Doc-P-1441473-638985781721814399.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد مخيم عين الحلوة في صيدا، اليوم الأربعاء، إشكالاً تطور إلى إطلاق نار أسفر عن سقوط جريح.
Advertisement
 

وذكرت معلومات "لبنان24" إنَّ الإشكال حصلَ داخل حي الصفصاف في المخيم وتحديداً في متجرٍ لألعاب الكمبيوتر بسبب خلاف، مشيرة إلى أن أحد الموجودين هناك أطلق النار ضمن المكان، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص هناك برصاصتين.
 

كذلك، سُجلت إصابة شخص آخر بجروح في الرأس نتيجة تعرضه لضربة بالزجاج، وقد نُقل مع الجريح الأول إلى مستشفى النداء داخل المُخيم.

مواضيع ذات صلة
ٳطلاق نار كثيف في مخيّم عين الحلوة
lebanon 24
13/11/2025 03:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة
lebanon 24
13/11/2025 03:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل دخولها إلى مخيم عين الحلوة.. ضبط سيارة وهذا ما كان داخلها
lebanon 24
13/11/2025 03:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر كبير في عين الحلوة.. إشكال وإطلاق نار (فيديو)
lebanon 24
13/11/2025 03:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم عين الحلوة

مستشفى النداء

عين الحلوة.

عين الحلوة

حي الصفصاف

عين الحلو

مخيم عين

الصفصاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2025-11-12
16:54 | 2025-11-12
16:47 | 2025-11-12
16:43 | 2025-11-12
16:30 | 2025-11-12
16:23 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24