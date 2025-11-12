ما جديد ملف مطار القليعات؟

زار اليوم، وفد من اللجان المشتركة لمتابعة تشغيل مطار رينيه - القليعات، ضم رئيس بلدية القليعات الدكتور عبد الرزاق خشفة، رئيس بلدية تل حياة أحمد خضر خالد، ، ادغار ضاهر، حامد زكريا، وممثل "اللقاء الروحي العكاري" مدير مكتب مفتي الشيخ خالد اسماعيل، رئيس "الهيئة العامة للطيران المدني" محمد عزيز، في مقر الهيئة بمطار في ، وبحضور مستشار وزير الاشغال والنقل الدكتور جلال حيدر، عضو "الهيئة العامة للطيران المدني" الدكتور ربيع الخطيب، مدقق السلامة والجودة والأمن بالطيران المدني احمد عزت.

وتركز ، بحسب بيان، "حول الخطوات العملية التي تشرف عليها الوزارة والهيئة لإعادة تأهيل وتشغيله وفق الاصول والاجراءات المتبعة".





وفي تصريح له، قال عزيز: "نحن في مرحلة الدراسات حاليا وندرس واقع المطار ومن لديه استعداد للاستثمار فيه حتى نتمكن من الانطلاق بتشغيله، وبعد ذلك سنقرر وفق المعطيات ما إذا كنا سنجهزه كمطار دولي كبير ام إقليمي صغير، ولكن حسب موقعه الجغرافي المحاذي للحدود لا يمكننا ان نبدأ بمطار كبير إلا بعد التنسيق مع المعنيين في ، وهذا ما نعمل عليه، حتى نتمكن من توسعته لئلا يكون مجرد مطار داخلي بل إقليمي أو دولي، لذلك نعمل حاليا على دراسة السوق الصحيح للمطار ، وعلى أساسه نباشر بالعمل ، علماً بأن المطار بوضعه الحالي يمكنه أن يُسيّر فورا رحلات داخلية من والى بيروت، كما يمكن تشغيله للاستخدام من قبل طائرات التدريب".