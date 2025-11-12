Advertisement

لبنان

لمُستخدمي "ألفا" في الجنوب.. بيانٌ جديد من الشركة

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1441485-638985804357924060.png
Doc-P-1441485-638985804357924060.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "ألفا" في بيان جديد لها، مساء الأربعاء، عن عودة خدمة الانترنت في صور ومحيطها إلى طبيعتها، وذلك بعد إصلاح شركة "أوجيرو" العطل الذي طرأ على أحد كوابلها الضوئية.
Advertisement
 
 
وكانت "أوجيرو" أعلنت، اليوم، أنَّ "عطلاً طرأ على كوابل فايبر رئيسية في منطقة صور - الجنوب ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".


بدورها، ذكرت شركة "ألفا" أن العطل الطارئ الذي طال الكوابل الخاصة بـ"أوجيرو"، أدى إلى تأثر خدمات الانترنت التي تقدمها في المنطقة ومحيطها.


مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": مجلس إدارة جديد سيشرف على عمليات "تيك توك" في أميركا والمستخدمون في البلاد سيطلب منهم الانتقال إلى تطبيق جديد صممته الشركة الأم
lebanon 24
13/11/2025 03:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تاتش".. ماذا أعلنت؟
lebanon 24
13/11/2025 03:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لمُستخدمي "آيفون".. ميزة جديدة للمكالمات!
lebanon 24
13/11/2025 03:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
lebanon 24
13/11/2025 03:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الانترنت

أوجيرو

فايبر

ترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2025-11-12
16:54 | 2025-11-12
16:47 | 2025-11-12
16:43 | 2025-11-12
16:30 | 2025-11-12
16:23 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24