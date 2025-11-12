لمُستخدمي "ألفا" في الجنوب.. بيانٌ جديد من الشركة

أعلنت شركة "ألفا" في بيان جديد لها، مساء الأربعاء، عن عودة خدمة في صور ومحيطها إلى طبيعتها، وذلك بعد إصلاح شركة " " العطل الذي طرأ على أحد كوابلها الضوئية.

Advertisement

وكانت "أوجيرو" أعلنت، اليوم، أنَّ "عطلاً طرأ على كوابل رئيسية في منطقة صور - الجنوب ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".