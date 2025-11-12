Advertisement

لبنان

"قائد الجيش" منزعج ​

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:55
A-
A+
Doc-P-1441492-638985817420968067.jpg
Doc-P-1441492-638985817420968067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، إنَّ "قائد الجيش رودولف هيكل مُنزعج من الحملة التي يشنها البعض على عناصر الجيش"، مشيرة إلى أن "هيكل منزعج أيضاً من الاتهامات بالتقصير خصوصاً أن المهمة المُلقاة على عاتق المؤسسة العسكريَّة ليست سهلة، في حين أن العتاد الذي يصل إليها ليس كافياً ولا يُلبي ما هو مطلوب من الجيش".
Advertisement


وذكرت المصادر أن "ما هو مطلوبٌ من الجيش أكبر من إمكاناته الحالية"، وأضاف: "رغم ذلك، فإن الجيش قادرٌ على إنجاز المطلوب منه إضافة إلى التحديات المادية داخل المؤسسات العسكرية".


المصادر قالت إنَّ "التقرير  المقبل الذي سيُقدمه قائد الجيش إلى مجلس الوزراء يُفترض أن يعلن خلوّ جنوب الليطاني من سلاح حزب الله إضافة إلى طلب تمديد مهلة الانتهاء من سحب السلاح في سائر المناطق".
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش تفقد جنوب الليطاني وتنسيق مع "اليونيفيل"
lebanon 24
13/11/2025 03:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد في "الرضوان"... الجيش الإسرائيليّ: هذا هو المُستهدف في "غارة عين قانا"
lebanon 24
13/11/2025 03:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لـ "المجلس الأميركي - اللبناني" زار قائد الجيش.. وهذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
13/11/2025 03:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب للرئيس عون: الخفض التدريجي لقوات "اليونيفيل" لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية
lebanon 24
13/11/2025 03:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

قائد الجيش

حزب الله

الليطاني

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:19 | 2025-11-12
16:54 | 2025-11-12
16:47 | 2025-11-12
16:43 | 2025-11-12
16:30 | 2025-11-12
16:23 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24