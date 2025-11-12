"أوجيرو" تُصلح "عطل الجنوب".. والخدمات تعود بالكامل

Advertisement

أعلنت عبر منصة "إكس" أنّ الأعطال التي أصابت الشبكة في الجنوب قد جرى إصلاحها، مؤكدة أنّ الخدمات عادت إلى وضعها الطبيعي.وكانت الهيئة قد أوضحت في بيان سابق أنّ خللًا أصاب كوابل رئيسية في منطقة صور، ما تسبب بتوقف الخدمة في المنطقة وعدد من البلدات المجاورة، قبل أن تُستعاد بالكامل بعد انتهاء أعمال الصيانة.