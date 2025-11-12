Advertisement

لبنان

"أوجيرو" تُصلح "عطل الجنوب".. والخدمات تعود بالكامل

Lebanon 24
12-11-2025 | 15:33
أعلنت هيئة أوجيرو عبر منصة "إكس" أنّ الأعطال التي أصابت الشبكة في الجنوب قد جرى إصلاحها، مؤكدة أنّ الخدمات عادت إلى وضعها الطبيعي.
وكانت الهيئة قد أوضحت في بيان سابق أنّ خللًا أصاب كوابل فايبر رئيسية في منطقة صور، ما تسبب بتوقف الخدمة في المنطقة وعدد من البلدات المجاورة، قبل أن تُستعاد بالكامل بعد انتهاء أعمال الصيانة.
 
هيئة أوجيرو

فايبر

