لبنان

"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-11-2025 | 15:54
مع إصدار وزارة المالية مشروع مرسوم تعديل قيمة التعويضات العائلية عن الزوجة والأولاد للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، تبرز مطالبات بضرورة الإسراع في إقرار المرسوم في مجلس الوزراء بعد إبداء الرأي بشأنه في مجلس الخدمة المدنية.
وتقول أوساط موظفي القطاع العام إنه من المهم جداً أن يتم إقرار هذا المرسوم قبل نهاية العام الجاري لكي يستفيد منه الموظفون والمتقاعدون على حدّ سواء، علماً أنّ تاريخ الدفع ليس مُحدداً ولا يتم تحديده الآن إلا بعد صدور المرسوم رسمياً والموافقة عليه، ما يعني أنّ الاستفادة من المرسوم الحالي قد لا تكون قريبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

