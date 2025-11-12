في مخيمات اللاجئين.. اعتصامات اعتراضاً على "إجراءات الأونروا"

إعتصم مئات اللاجئين من مختلف المخيمات في ، ورفعوا اليافطات واللوحات التي تندد بما أسموه "إجراءات الاونروا الظالمة، التي تؤدي إلى مزيد من القهر والحرمان".

وتأتي الخطوة في إطار سلسلة التحركات والاحتجاجات التي تقوم بها " عن حقوق اللاجئين الفلسطينين في لبنان"، بالتعاون مع "الحراك الفلسطيني المستقل"، والفلسطينيين المهجرين من ضد "اجراءات تقليص الخدمات التي تنفذها الاونروا".





والقى خالد كلمة باسم المعتصمين قال فيها إنَّ" " تمضي في سياسة تقليص الخدمات، وتهديد مصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين من سوريا"، و أضاف: "كل يوم ثمة تقليص في والتعليمية والاجتماعية، في شكل بات يهدد حياة ومستقبل المرضى والفقراء والأسر المحتاجة".





وذكر عبد الرحيم إنَّ "مديرة الاونروا كلاوس تتحمل شخصياً نتائج ما يصيب اللاجئين من ازمات ومشاكل،لانها تتجاهل مطالب اللاجئين وتعيش في كوكب آخر".





وعدّد عبد الرحيم مطالب اللاجئين وأهمها تحسين الخدمات الصحية، وقف اغلاق المدارس والصفوف، تسديد المساعدات الاجتماعية للفقراء، تسديد ايجارات المنازل للاجئين من سوريا، رفع مستوى الدعم لهم،والاسراع في إعادة اعمار مخيم وتسديد كافة الحقوق للأهالي.