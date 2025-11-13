الفاتيكان منزعج وهذا ما طلبه

Advertisement

افادت التقارير الواردة من عن انزعاج الكرسي الرسولي من "الاجواء غير الصحية" التي ترافق التحضيرات لزيارة البابا المرتقبة الى نهاية الشهر الحالي.ووفق المعلومات فان الدوائر المعنية في الفاتيكان ابلغت المنظمين في بضرورة تصحيح الخلل الحاصل لا سيما في الامور التنظيمية الاساسية وايضا لجهة الالية المعتمدة في تغطية تكاليف الزيارة.وبحسب المعلومات فان عددا من الاساقفة الذين هم على تواصل دائم مع الكرسي الرسولي باتوا في اجواء الانزعاج الفاتيكاني الشديد، وابلغوا المعنيين في بيروت بضرورة المعالجة تلافيا لاي قرار مفاجئ قد لا يكون في الحسبان.