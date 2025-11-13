Advertisement

لبنان

الفاتيكان منزعج وهذا ما طلبه

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:15
Doc-P-1441606-638986184032574579.jpg
Doc-P-1441606-638986184032574579.jpg photos 0
افادت التقارير الواردة من الفاتيكان عن انزعاج الكرسي الرسولي من "الاجواء غير الصحية" التي ترافق التحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة الى لبنان نهاية الشهر الحالي.
ووفق المعلومات فان الدوائر المعنية في الفاتيكان ابلغت المنظمين في بيروت بضرورة تصحيح الخلل الحاصل لا سيما في الامور التنظيمية الاساسية وايضا لجهة الالية المعتمدة في تغطية تكاليف الزيارة.
وبحسب المعلومات فان عددا من الاساقفة الذين هم على تواصل دائم مع الكرسي الرسولي باتوا في اجواء الانزعاج الفاتيكاني الشديد، وابلغوا المعنيين في بيروت بضرورة المعالجة تلافيا لاي قرار مفاجئ قد لا يكون في الحسبان.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرابع عشر

فاتيكاني

بيروت

المعن

لاوون

سي ال

