لهذا السبب ستزداد الضغوط

تؤكد مصادر مطّلعة أن الضغوط المالية على مرشحة للازدياد في الشهرين المقبلين، في إطار ما تصفه بمحاولة "تضييق منافذ التمويل غير الشرعي لحزب الله".وقد نقل الوفد الأميركي الذي زار مؤخراً إشارات واضحة بهذا الاتجاه، مشدداً على أن الإجراءات ستُكثَّف بشكل تدريجي ومركّز.غير أن الأوساط المتابعة تشير إلى" أن هذه الضغوط تأتي بعدما لم تحقق الاجراءات السابقة النتائج المرجوة، إذ تبيّن من تقارير عدة وصلت للأميركيين أن الحزب لا يزال قادراً على تأمين مبالغ مالية كبيرة من ، ما يجعل فعالية الحصار المالي محدودة ويُبقي المواجهة في بعدها الاقتصادي مفتوحة على احتمالات متعددة".