معوض واصل زيارته سيدني وزار دير مار شربل

شارك رئيس حركة " " النائب في الاحتفال باليوم التذكاري (Remembrance Day) الذي أُقيم في بلدية باراماتا – سيدني، بدعوة من رئيس بلدية باراماتا مارتن زعيتر.وضع معوّض، إلى جانب رئيس البلدية، إكليلًا من الزهر على ضريح الجندي المجهول تخليدًا لذكرى الجنود الذين سقطوا في الحروب، مؤكّدًا تقديره لقيم التضحية والوفاء التي تجمع بين الشعبين اللبناني والأسترالي.وزار معوّض والوفد المرافق دير مار شربل في بانشبول – سيدني، حيث كان في استقباله رئيس الدير الأب وعدد من رهبان الدير.كما زار ضريح القديس مار شربل داخل الكنيسة، حيث رفع الصلاة لأجل واستقراره، مشيدًا بالدور الروحي والوطني الذي يؤديه الدير في تعزيز الإيمان وحفظ التراث بين أبناء في .