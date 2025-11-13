Advertisement

لبنان

تبادل مقاعد "بين حليفين"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:15
تتحدث أوساط سياسية عن احتمال حصول تبادل في المقاعد بين "حزب الله" و"حركة أمل" خلال الانتخابات المقبلة، خصوصًا في بعض المناطق المختلطة طائفيا التي كان يرشح فيها "الحزب" تقليديًا.
وبحسب المعلومات، فإن التوجه الجديد يقضي بأن تكون بعض هذه المقاعد من نصيب "حركة أمل" هذه المرة، في خطوة تهدف إلى تجنّب إحراج الحلفاء المحليين من جهة، وتوسيع هامش التنسيق بين "الثنائي الشيعي" وبقية القوى المتحالفة من جهة أخرى.
هذا التبادل المحتمل يُعد جزءًا من مقاربة انتخابية أوسع تسعى إلى توزيع الأدوار بما يضمن وحدة الصفّ الانتخابي وتحصين المواقع الحساسة في أكثر من دائرة.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

حركة أمل

الثنائي

الشيعي

بيت أ

شيعي

"خاص لبنان24"

من نحن
