تبادل مقاعد "بين حليفين"

تتحدث أوساط سياسية عن احتمال حصول تبادل في المقاعد بين " " و" " خلال الانتخابات المقبلة، خصوصًا في بعض المناطق المختلطة طائفيا التي كان يرشح فيها "الحزب" تقليديًا.وبحسب المعلومات، فإن التوجه الجديد يقضي بأن تكون بعض هذه المقاعد من نصيب "حركة أمل" هذه المرة، في خطوة تهدف إلى تجنّب إحراج الحلفاء المحليين من جهة، وتوسيع هامش التنسيق بين " " وبقية القوى المتحالفة من جهة أخرى.هذا التبادل المحتمل يُعد جزءًا من مقاربة انتخابية أوسع تسعى إلى توزيع الأدوار بما يضمن وحدة الصفّ الانتخابي وتحصين المواقع الحساسة في أكثر من دائرة.