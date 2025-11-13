شريفة استقبل المستشار الثقافي الإيراني

Advertisement

استقبل المفتي شريفة المستشار الثقافي السيد رضا مرتضوي، في حضور ممثل المجمع العالمي لأهل البيت الشيخ محسن نخعي.تناول اللقاء، بحسب بيان، "أهمية الحوار الحقيقي والشفاف في ظلّ تصاعد حملات التضليل والتشويه التي يبذل الغرب جهودًا هائلة لترسيخها حيث يسعى إلى قلب الحقائق، فيُصوّر الجلّاد على أنه ضحية، ويُشيطن الشعب الفلسطيني والمقاومة ، فيُظهرهم كأنهم المعتدون".وأشار المجتمعون إلى أن "هذه المفاهيم المغلوطة تُبثّ بشكل ممنهج ومقصود من قبل الأميركية، ضمن مشروع إعلامي وثقافي هدفه طمس جوهر القضية ، وتشويه صورة من يواجه العدوان ويُدافع عن الكرامة والحق".ختموا: "سنظلّ نسبح في بحر الحوار، حتى نصل إلى شاطئ التفاهم والتلاقي، لأنّ الكلمة الصادقة والموقف الشجاع هما بداية طريق العدالة والانتصار".