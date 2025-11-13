Advertisement

لبنان

شريفة استقبل المستشار الثقافي الإيراني

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:48
استقبل المفتي الشيخ حسن شريفة المستشار الثقافي الإيراني السيد الدكتور محمد رضا مرتضوي، في حضور ممثل  المجمع العالمي  لأهل البيت الشيخ محسن نخعي.
تناول اللقاء، بحسب بيان، "أهمية الحوار الحقيقي والشفاف في ظلّ تصاعد حملات التضليل والتشويه التي يبذل الغرب جهودًا هائلة لترسيخها حيث يسعى إلى قلب الحقائق، فيُصوّر الجلّاد الإسرائيلي على أنه ضحية، ويُشيطن الشعب الفلسطيني والمقاومة اللبنانية، فيُظهرهم كأنهم المعتدون".

وأشار المجتمعون إلى أن "هذه المفاهيم المغلوطة  تُبثّ بشكل ممنهج ومقصود من قبل الولايات المتحدة الأميركية،  ضمن مشروع إعلامي وثقافي هدفه طمس جوهر القضية الفلسطينية،  وتشويه صورة من يواجه العدوان ويُدافع عن الكرامة والحق".

ختموا: "سنظلّ نسبح في بحر الحوار، حتى نصل إلى شاطئ التفاهم والتلاقي، لأنّ الكلمة الصادقة والموقف الشجاع هما بداية طريق العدالة والانتصار".
