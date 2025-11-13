الرافعي بحثت مع سفير هولندا الأوضاع في طرابلس والشمال

Advertisement

استقبلت محافظ بالإنابة في مكتبها في سرايا ، سفير مملكة في مولن على رأس وفد من كبار موظفي السفارة، في زيارة تمحورت حول الأوضاع الراهنة في مدينة طرابلس ومحافظة الشمال.حضر اللقاء قائمقاما بشري والمنية جان الخولي، وكان عرض للواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المنطقة، والتحديات التي تواجهها البلديات في ظل الأوضاع الراهنة، لا سيما لجهة قدرتها على تأمين الأساسية للمواطنين.كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل، إضافة إلى مناقشة أزمة النزوح السوري وتداعياتها على المجتمعات المضيفة، وخصوصًا في المناطق الشمالية التي تعاني ضغوطًا متزايدة.وأشادت الرافعي خلال اللقاء بالعلاقات التي تجمع لبنان وهولندا، مثمنة دعم للمشاريع الإنمائية والاجتماعية في الشمال، ومؤكدة أهمية استمرار التعاون مع الدول الصديقة للبنان.