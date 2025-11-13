Advertisement

لبنان

الرافعي بحثت مع سفير هولندا الأوضاع في طرابلس والشمال

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:44
استقبلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها في سرايا طرابلس، سفير مملكة هولندا في لبنان فرانك مولن على رأس وفد من كبار موظفي السفارة، في زيارة تمحورت حول الأوضاع الراهنة في مدينة طرابلس ومحافظة الشمال.
حضر اللقاء قائمقاما بشري ربى الشفشق والمنية الضنية جان الخولي، وكان عرض للواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المنطقة، والتحديات التي تواجهها البلديات في ظل الأوضاع الراهنة، لا سيما لجهة قدرتها على تأمين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل، إضافة إلى مناقشة أزمة النزوح السوري وتداعياتها على المجتمعات المضيفة، وخصوصًا في المناطق الشمالية التي تعاني ضغوطًا متزايدة.

وأشادت الرافعي خلال اللقاء بالعلاقات التي تجمع لبنان وهولندا، مثمنة دعم المملكة للمشاريع الإنمائية والاجتماعية في الشمال، ومؤكدة أهمية استمرار التعاون مع الدول الصديقة للبنان.
