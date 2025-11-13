24
لبنان
العبسي ترأس اجتماع الوزراء والنواب الكاثوليك: للتشدد في المحافظة على المواقع العائدة للطائفة
Lebanon 24
13-11-2025
|
03:44
A-
A+
ترأّس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين
الكاثوليك
يوسف العبسي الاجتماع الدوري لوزراء ونوّاب الطائفة شارك فيه
وزير الإعلام
بول
مرقص
والنواب: ميشال
ضاهر
،
ميشال موسى
،
نقولا
صحناوي، ملحم رياشي، غادة
أيوب
، وسامر التوم.
بحث المجتمعون في الشؤون الوطنيّة والمستجدّات الطارئة على الساحتين المحلّية والإقليمية فضلا عن الشأنين الاقتصادي والاجتماعي.
شدّد العبسي في بداية الاجتماع على "وحدّة الموقف وعلى ضرورة توحيد رؤية وزراء ونواب الطائفة وهو السبيل الوحيد للحفاظ على دور الطائفة وتفعيله".
بدوره تحدّث النائب الضاهر باسم النوّاب فشدّد على "دور اللجنة السياسية وضرورة متابعتها لملف التعيينات وتاليًا التشدّد في المحافظة على جميع المواقع الإدارية العائدة لأبناء الطائفة".
أضاف: "توقفنا عند الاوضاع العامة في البلاد في ظل اجواء غير مريحة تدعونا الى رص الصفوف والتعاطي بحكمة مع المستجدات. كما شددنا على ضرورة تسريع التحقيقات في انفجار مرفأ
بيروت
استنادا الى القوانين والمسار القضائي بعيدا من اضاعة الوقت وتسييس الملف ".
ختم : "رحبنا بزيارة قداسة البابا ليون
الرابع عشر
الى
لبنان
ونأمل ان تكون بادرة خير على لبنان واللبنانيين".
