لبنان
الى اين وصلت التحالفات بين القوات والاشتراكي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-11-2025
|
04:45
أشارت المعلومات الى ان التحالف بين حزبي
القوات اللبنانية
والتقدمي
الاشتراكي
للانتخابات النيابية المقبلة، لم يصل بعد الى اي نتيجة ايجابية بانتظار المسعى الخارجي مع الفريقين لانهاء ازمة المرشحين، لا سيما في دائرتي عاليه والشوف.
وتشير المعلومات الى ان القوات تسعى للحصول على مرشحين عن المقعدين
الماروني
والارثوذكسي في عاليه.
كما تتحدث المعلومات ايضاً عن ان الاشتراكي يسعى للحصول على مرشح
مسيحي
وعليه فان الأمور لا تزال عالقة بانتظار تبلور الاتصالات في هذا السياق.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
