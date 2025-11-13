الى اين وصلت التحالفات بين القوات والاشتراكي؟

Advertisement

أشارت المعلومات الى ان التحالف بين حزبي والتقدمي للانتخابات النيابية المقبلة، لم يصل بعد الى اي نتيجة ايجابية بانتظار المسعى الخارجي مع الفريقين لانهاء ازمة المرشحين، لا سيما في دائرتي عاليه والشوف.وتشير المعلومات الى ان القوات تسعى للحصول على مرشحين عن المقعدين والارثوذكسي في عاليه.كما تتحدث المعلومات ايضاً عن ان الاشتراكي يسعى للحصول على مرشح وعليه فان الأمور لا تزال عالقة بانتظار تبلور الاتصالات في هذا السياق.