Advertisement

لبنان

بيرم من البيسارية: المقاومة باقية على عهدها

Lebanon 24
13-11-2025 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1441706-638986300989857848.png
Doc-P-1441706-638986300989857848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم "حزب الله" احتفالاً في بلدة البيسارية، في أجواء يوم الشهيد، تحدث خلاله الوزير السابق مصطفى مؤكدا أن "المقاومة باقية على عهدها، ثابتة على نهج الكرامة ، لا تهتز أمام الضغوط ولا تنكسر أمام التهديدات". وقال:"بالتأكيد أن المؤمن عنده عهد، ونحن التزمنا، بينما هم لا عهد لهم"، مشدداً على أن "المقاومة التزمت وقف إطلاق النار وكل ما تم الاتفاق عليه، لأن منطقها منطق المسؤولية والإيمان، فيما الطرف الآخر يفتقد للثبات والوفاء".
Advertisement

أضاف: "قلنا للدولة تحمّلي مسؤوليتك، ونحن جاهزون لنقف إلى جانبك، ولكن يا حبذا لو دافعتم عنا، يا حبذا لو سلّحتم الجيش ليدافع عن حدوده وشعبه"، وانتقد سياسة التهويل التي تمارس ضد لبنان والمقاومة، قائلاً: "إذا كنتم تزعمون أن المقاومة ضعفت، فلماذا كل هذا التهويل؟ ولماذا تتوافد الوفود من كل العالم إلى لبنان؟، فان ما يجري اليوم محاولة جديدة لإثارة الفتنة الداخلية ومنع الجيش من القيام بمهامه الوطنية".

وأكد أن "الجيش اللبناني خط أحمر"، وقال: "لا الجيش ولا قيادته يقبلان أن يتحولا إلى أداة ضد الشعب، ونحن أحرص الناس على الجيش لأنه جيشنا، وجيش كل المواطنين".

وتوجه  إلى عوائل الشهداء بالقول:"الشهادة كرامة من الله، هي فعل حياة لا موت، وأبناؤكم فرحون بما آتاهم الله من فضله"، مستشهداً بقول الإمام علي: احتسبوهم في سفر بعيد فإن لم يعودوا إليكم فأنتم ذاهبون إليهم"، مشددا على أن "العدو أخطأ في تقديراته، ظاناً أن المقاومة ضعفت، لكنها اليوم أكثر تماسكاً وقوة، لأن الصراع هو صراع إرادات، ونحن ملوك صراع الإرادات".

وختم مؤكدا أن "المقاومة باقية، وأن العزة والكرامة هما عنوان المرحلة" وقال:"نحن الفكرة التي لا تموت، نحن أبناء الحسين الذي قال هيهات منا الذلة وسنبقى نهتف مع أميننا القائد : لبيك يا نصر الله".
مواضيع ذات صلة
جشي: المقاومة باقية رغم الضغوط الأميركية – الإسرائيلية
lebanon 24
13/11/2025 13:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم من السلّطانية: المقاومة خيار العزة والكرامة
lebanon 24
13/11/2025 13:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مصطفى بيرم: المقاومة نهج حياة وسنقاتل حتى النصر
lebanon 24
13/11/2025 13:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
غسان سلامة: العلوم الإنسانية باقية رغم الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
13/11/2025 13:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

نصر الله

المقاومة

الشهداء

إذا كنت

بيساري

ام علي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2025-11-13
06:01 | 2025-11-13
05:52 | 2025-11-13
05:42 | 2025-11-13
05:28 | 2025-11-13
05:13 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24