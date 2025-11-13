Advertisement

لبنان

ينشط في الزلقا... سقوط لص دراجات بقبضة ''الأمن''

Lebanon 24
13-11-2025 | 05:02
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة في مناطق عدّة من جبل لبنان.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى: أ. أ. (مواليد 1997، لبناني الجنسية).

بتاريخ 16-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة آليّة في محلّة الزّلقا، وضبطت بحوزته أدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة.

بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عمليّات سرقة عدّة في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
