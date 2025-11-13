Advertisement

لبنان

جنبلاط يتجول في مكتبة ومتحف جامعة الروح القدس – الكسليك

Lebanon 24
13-11-2025
زار النائب السابق وليد جنبلاط وعقيلته نورا جامعة الروح القدس - الكسليك، وكان في استقبالهما الرئيس العام للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة قدس الأب العام هادي محفوظ ورئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل.
وجال جنبلاط وعقيلته في أرجاء الجامعة، وخصوصًا في المكتبة التي تحتوي على إرثٍ كبيرٍ من تاريخ لبنان، واطّلعا على كيفيّة معالجة المخطوطات والخرائط والكتب القديمة، كما زارا متحف الجامعة الذي يحتوي على كميّة كبيرة من اللوحات الفنيّة لأبرز الرسّامين اللبنانيّين، من أجيالٍ ومدارس مختلفة.
وانتهت الزيارة بغداءٍ أقيم على شرف الزائرَين. (الوكالة الوطنية)
