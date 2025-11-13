جنبلاط يتجول في مكتبة ومتحف جامعة الروح القدس – الكسليك

Advertisement

زار النائب السابق وعقيلته نورا - الكسليك، وكان في استقبالهما للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة قدس الأب العام هادي محفوظ ورئيس الجامعة الأب البروفسور مكرزل.وجال وعقيلته في أرجاء الجامعة، وخصوصًا في المكتبة التي تحتوي على إرثٍ كبيرٍ من تاريخ ، واطّلعا على كيفيّة معالجة المخطوطات والخرائط والكتب القديمة، كما متحف الجامعة الذي يحتوي على كميّة كبيرة من اللوحات الفنيّة لأبرز الرسّامين اللبنانيّين، من أجيالٍ ومدارس مختلفة.وانتهت الزيارة بغداءٍ أقيم على شرف الزائرَين. (الوكالة الوطنية)