رجي يستقبل سفير إسبانيا ومسؤولين دوليين ويبحث التطورات الإقليمية

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجي سفير اسبانيا لدى خيسوس سانتوس أغوادو الذي سلمه دعوة للمشاركة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد في برشلونة في 28 و 29 تشرين الثاني على مستوى . كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات في لبنان.كما استقبل وزير الخارجية وكيل والأمين التنفيذي للاسكوا بالإنابة الدكتور مراد وهبة، ورحّب باستمرار استضافة لبنان للمكتب الإقليمي للمنظمة شاكرا جهوده وتعاونه.أكد وهبة" استمرار التعاون بين الاسكوا ولبنان"، موضحاً أن "كل ما يحكى عن إقفال لمكاتب الإسكوا في وخفض حجم التعاون ليس سوى شائعات لا صحة لها".والتقى وزير الخارجية أيضاً المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في نيقولا فون أركس، بحضور رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنياس دور.وشكر رجي على" عمله الدؤوب وتضحيات أفراده على كامل الأراضي وخصوصا في الجنوب".من جهته وضع أركس الوزير رجي بأجواء الزيارة الميدانية التي قام بها إلى مناطق لبنانية، مع وفد ضم 14 مندوباً يمثلون دولا مانحة، وهدفت إلى البحث في الوسائل الممكنة لزيادة الدعم للبنان. كما أطلعه على المبادرة العالمية لتحفيز الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي، بمشاركة 92 دولة، بعد تكاثر الحروب وإهمال حقوق الانسان في معظمها، وتمنى أن يكون لبنان "عنصرا فاعلا في هذه المبادرة".(الوكالة الوطنية)