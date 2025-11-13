Advertisement

لبنان

شقير يشكر الإغتراب اللبناني على مساهماته في خدمة الوطن ودعمه الدائم

Lebanon 24
13-11-2025 | 06:45
إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير رئيس جمعية العرب الأميركيين في ديترويت أسامة السبلاني برفقة وفد طبي لبناني حيث اطلع منهم على مبادراتهم الإنسانية لخدمة وطنهم ، شاكراً لكل من ساعد وساهم من الإغتراب ،ومتمنياً لهم التوفيق الدائم.
10:00 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
10:13 | 2025-11-13
10:07 | 2025-11-13
Privacy policy
