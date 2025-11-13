شقير يشكر الإغتراب اللبناني على مساهماته في خدمة الوطن ودعمه الدائم

إستقبل العام اللواء رئيس جمعية العرب في برفقة وفد طبي لبناني حيث اطلع منهم على مبادراتهم الإنسانية لخدمة وطنهم ، شاكراً لكل من ساعد وساهم من الإغتراب ،ومتمنياً لهم التوفيق الدائم.

