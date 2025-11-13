Advertisement

لبنان

لجنة الأشغال تناقش مشاريع قوانين قطاع الكهرباء والطاقة

Lebanon 24
13-11-2025 | 07:37
عقدت لجنة الاشغال العامة والنفل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة و النواب:  أنطوان حبشي، حسين جشي، سليم عون، ندى البستاني،ياسين ياسين،  بلال عبد الله، عماد الحوت، غياث يزبك ، نزيه متى، رازي الحاج، فادي كرم، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، فراس حمدان وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه جو صدّي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير التجهيز ورئيس مصلحة المعامل المائية في المؤسسة فادي بو خزام، رئيسة دائرة مناهج العمل التقني في مديرية الدراسات في المؤسسة ريما عساف، عضو مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان دانيال جحا، عضو مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان سورينا مرتضى.

افتتحت اللجنة جلستها المخصصة لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمواضيع الطاقة والكهرباء، ومن ثمّ استمعت الى نقاش عام من النواب الذين أبدوا آراءهم حول مشروع واقتراحات القوانين موضوع البحث وتوجّهوا بطروحاتهم وأسئلتهم الى وزير الطاقة والمياه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان وأعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان، طالبين منهم الإستفادة من أفكار إقتراحات القوانين موضوع الجلسة وتزويدهم برؤية أوّلية.

 وعلى إثر النقاش العام أمهلت اللجنة وزير الطاقة والمياه كون الوزارة بصدد إعداد دراسة للقيام بورشة العمل بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان، بشأن قانون تنظيم قطاع الكهرباء وكل ما هو متعلق به، على أن يّتابع الموضوع مع اللجنة لاحقاً بعد تزويدها بالصياغة النهائية التي يتوصّلون إليها آخذين بعين الإعتبار الأفكار الواردة في إقتراحات القوانين المطروحة في الجلسة. (الوكالة الوطنية)
