سلسلة لقاءات لبرّي

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط آن كلير لوجاندر والوفد المرافق ، في حضور السفير الفرنسي لدى هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود ، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا .واستقبل بري وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط ورئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد .الزيارة كانت مناسبة لوضع رئيس المجلس النيابي في أجواء التحضيرات لمؤتمر "1" المزمع عقده في ١٨ و١٩ من الشهر الحالي. كما تم البحث في تطورات الاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها.وبعد الزيارة، تحدث الوزير البساط : "تشرفت أنا ورئيس المجلس الوطني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاستاذ شارل عربيد بلقاء دولة الرئيس حيث وضعناه بصورة التحضيرات لمؤتمر بيروت واحد الذي سيبدأ الاسبوع المقبل بين 18-19 نوفمبر الجاري" .وأضاف البساط : "المؤتمر ونحن واقعيون جداً ونعرف أن هناك تحديات كبيرة جدا في هذا البلد ، لكن وهذه هي النقطة الأهم أن هناك فرص نجاح مهمة جدا في هذا البلد وفيه قدرات جيدة ، لبنان الذي نحلم به والذي نفكر فيه، الذي يجب ان نعرف كيف يمكن الوصول اليه وذلك من خلال الإستثمار ومن خلال القطاع الخاص" .وتابع : "هذا المؤتمر سيشارك فيه حتى الان 800 شخص ، و120 شخصا سيأتون من الخارج للمشاركة في المؤتمر وهناك 50 شركة عالمية وعربية ممثلة في هذا المؤتمر ، وهو سيكون فرصة أيضا للحكومة لشرح الرؤية الاقتصادية وللإضاءة على الفرص المتاحة ، دولة الرئيس كان مشجعا ومهتما ووعدناه بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر بأن نضعه بنتائجه والنجاحات التي يمكن ان يحققها" .واستقبل بري المدير الاقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمر في الشرق الاوسط نيقولا فون اركس والوفد المرافق الذي عرض للرئيس بري برامج عمل الصليب الدولي وانشطته في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون مع لبنان. (الوكالة الوطنية)