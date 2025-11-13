Advertisement

لبنان

يعقوبيان أمام القضاء

Lebanon 24
13-11-2025 | 07:47
استمع النائب العام التمييزي القاضي محمد صعب إلى النائبة بولا يعقوبيان على خلفية دعوى مقامة ضدها بعد قولها خلال أحد الحوارات إن "الإيديولوجيا الشيعية قاتلة وأخطر من وجود السلاح بحد ذاته".
وكانت يعقوبيان قد أكّدت أنها حذّرت لسنوات من "خطورة هذه العقيدة" و"غسل دماغ الناس".
