لبنان
يعقوبيان أمام القضاء
Lebanon 24
13-11-2025
|
07:47
النائب العام
التمييزي القاضي
محمد صعب
إلى النائبة
بولا يعقوبيان
على خلفية دعوى مقامة ضدها بعد قولها خلال أحد الحوارات إن "الإيديولوجيا
الشيعية
قاتلة وأخطر من وجود السلاح بحد ذاته".
وكانت
يعقوبيان
قد أكّدت أنها حذّرت لسنوات من "خطورة هذه العقيدة" و"غسل دماغ الناس".
بولا يعقوبيان
النائب العام
نائب العام
قاضي محمد
محمد صعب
سنوات من
الشيعية
