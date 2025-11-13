Advertisement

لبنان

من "الجمهورية القوية".. نواب يقدمون سؤالاً للحكومة حول نزع السلاح غير الشرعي

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:13
تقدم نواب تكتل الجمهورية القوية غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، أنطوان حبشي، نزيه متى، ورازي الحاج بسؤال إلى الحكومة بشأن تطبيق قرار الحكومة بشأن تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ قرار سحب السلاح غير الشرعي من كافة التنظيمات  ومنها التنظيمات والفصائل الفلسطينية الموجودة على الاراضي اللبنانية، وفي إطار المسؤولية الوطنية والرقابة البرلمانية.
10:00 | 2025-11-13
10:49 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
10:13 | 2025-11-13
