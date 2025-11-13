من "الجمهورية القوية".. نواب يقدمون سؤالاً للحكومة حول نزع السلاح غير الشرعي

تقدم نواب تكتل الجمهورية القوية ، ، غياث يزبك، أنطوان حبشي، نزيه متى، ورازي الحاج بسؤال إلى الحكومة بشأن تطبيق قرار الحكومة بشأن تكليف بتنفيذ قرار سحب السلاح غير الشرعي من كافة التنظيمات ومنها التنظيمات والفصائل الموجودة على الاراضي ، وفي إطار المسؤولية الوطنية والرقابة .

Advertisement