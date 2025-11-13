Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. كشف شبكة تبيع رخص قيادة مزوّرة

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:23
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

 بتاريخ 06-11-2025، تقدّم مواطن بادعاءٍ لدى مخفر حارة صيدا – فصيلة صيدا في وحدة الدرك الاقليمي، أفاد فيه أنّه استحصل على رخصة سوق لبنانيّة مزوّرة من شخصٍ يُدعى (أ. ط.) مقابل مبلغ /500/ دولار أميركي، من دون أن يخضع لأي امتحان رسمي أو يحضر شخصياً لدى المراجع المختصّة.
بناء عليه، تمّ استدعاء المدعو:

أ. ط. (مواليد عام 1976، فلسطيني)
باستماعه، اعترف بأنّه كان يتقاضى مبالغ تتراوح بين /400/ و/500/ دولار أميركي مقابل تأمين رخص سوق مزوّرة، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر مقيم داخل مخيم عين الحلوة.

بعد عملية رصد دقيقة، توصلت عناصر المخفر الى تحديد هويته، ويدعى:

ي. م. (مواليد عام 1993، فلسطيني)
حيث جرى استدراجه إلى خارج المخيم وتوقيفه. خلال التحقيق معه، اعترف بإقدامه على تزوير /7/ رخص سوق لبنانية مقابل مبالغ مالية.

كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم محاولة قتل.

كما تمّ استدعاء الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات التزوير، ومصادرة جميع الرخص المزوّرة.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
