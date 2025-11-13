رسامني يضع خطة استراتيجية لخمس سنوات لتطوير مرفأ طرابلس

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه اليوم، اجتماعًا مع رئيس مجلس ادارة مرفأ إسكندر بندلي والأعضاء الجدد بحضور مدير المرفأ الدكتور ، وعرض خلاله برنامج للمرحلة المقبلة وناقش سبل تطوير المرفأ بما يتوافق مع الخطة العامة للوزارة وبما يعزز التكامل بين المرافئ .وشدّد الوزير رسامني على" وضع رؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وإعداد خطة عمل عملية لتحقيق التنمية المستدامة للمرفأ وتعزيز دوره كمركز اقتصادي وتجاري أساسي، مع الحرص على تطبيق أساليب الإدارة الحديثة القائمة على الشفافية، والحوكمة الرشيدة، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة".