لبنان

رسامني يضع خطة استراتيجية لخمس سنوات لتطوير مرفأ طرابلس

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:26
عقد وزير الأشغال العامة والنقل  فايز رسامني في مكتبه اليوم، اجتماعًا مع رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس إسكندر بندلي والأعضاء  الجدد بحضور مدير المرفأ الدكتور احمد تامر، وعرض خلاله برنامج عمل المجلس للمرحلة المقبلة وناقش سبل تطوير المرفأ بما يتوافق مع الخطة العامة للوزارة وبما يعزز التكامل بين المرافئ اللبنانية.
وشدّد الوزير رسامني على" وضع رؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وإعداد خطة عمل عملية لتحقيق التنمية المستدامة للمرفأ وتعزيز دوره كمركز اقتصادي وتجاري أساسي، مع الحرص على تطبيق أساليب الإدارة الحديثة القائمة على الشفافية، والحوكمة الرشيدة، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة".
