بالصور.. ضبط 3 أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة

ضبطت دورية تابعة لمفرزة جمارك 3 أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة المعدّة للتهريب بهدف استخدامها في صناعة معلبات غذائية، وجرى إتلافها بناءً على إشارة المختص، فيما فرضت إلى الحدّ من الغرامات بحقّ المخالفين. (الجديد)

