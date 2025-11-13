Advertisement

لبنان

بالصور.. ضبط 3 أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:53
Doc-P-1441833-638986499147992974.png
Doc-P-1441833-638986499147992974.png photos 0
ضبطت دورية تابعة لمفرزة جمارك بعلبك 3 أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة المعدّة للتهريب بهدف استخدامها في صناعة معلبات غذائية، وجرى إتلافها بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما فرضت إدارة الجمارك إلى الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين. (الجديد)
إدارة الجمارك

القضاء ا

الجمارك

الأقصى

القضاء

راما

دوري

تابع
