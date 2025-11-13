الخطيب استقبل وفد "التيار الوطني الحر" في مقر المجلس

Advertisement

استقبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس - الحازمية وفد " " برئاسة للعمل الوطني ربيع عواد والمحامين ريما سليمان وخالد مكة ورمزي دسوم.وتم التباحث في تطورات الأوضاع في والمنطقة في ظل استمرار الاحتلال العدوان ضد لبنان وفلسطين.وشدد الخطيب على ضرورة "مقاربة الوطنية بروح المسؤولية التي تحتم مواجهة الاحتلال والتهديدات الاسرائيلية بموقف وطني جامع يردع الاحتلال ويدحر احتلاله عن أرضنا ويعيد الاسرى ويطلق ورش أعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي".وأكد "أن المسلمين والمسيحيين في لبنان محكومون بالحوار والتلاقي والعيش معا، و الانصهار في بوتقة الوحدة الوطنية وصناعة حياة مشتركة تجسد لبنان الرسالة كوطن نهائي لجميع بنيه"، لافتا الى "أن واجبي الشرعي كمسلم أن أدافع عن المسيحي حين يتعرض وجوده للخطر، كما هو واجب المسيحي في الدفاع عن اخيه المسلم".وحمل الخطيب المثقفين "المسؤولية في القيام بدورهم الوطني في توعية الناس ونبذ التعصب وعدم السماح بتخويف اللبنانيين من بعضهم البعض، والانخراط في معركة الدفاع عن الوطن وتحرير الأرض، وعليهم أن يسهموا في إنتاج مشروع وطني يحفز التواصل والحوار بين اللبنانيين ويعزز ثضامنهم ويدحض السردية ويواجه إجرامها وعدوانها ومخططاتها لتفتيت لبنان وتخريبه".واستقبل الخطيب حشد من علماء الدين وشخصيات وفاعليات اجتماعية من مختلف المناطق اطلعته على أوضاعها وشؤون فيه". (الوكالة الوطنية)