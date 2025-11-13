Advertisement

لبنان

الخطيب استقبل وفد "التيار الوطني الحر" في مقر المجلس

Lebanon 24
13-11-2025 | 10:07
A-
A+

Doc-P-1441835-638986507032789934.png
Doc-P-1441835-638986507032789934.png photos 0
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس - الحازمية وفد "التيار الوطني الحر" برئاسة  نائب الرئيس للعمل الوطني ربيع عواد والمحامين ريما سليمان وخالد مكة ورمزي دسوم.
وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار الاحتلال العدوان الإسرائيلي ضد لبنان وفلسطين.

وشدد  الخطيب على ضرورة "مقاربة القضايا الوطنية بروح المسؤولية التي تحتم مواجهة الاحتلال والتهديدات الاسرائيلية بموقف وطني جامع يردع الاحتلال ويدحر احتلاله عن أرضنا ويعيد الاسرى ويطلق ورش أعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي".

وأكد  "أن المسلمين والمسيحيين في لبنان محكومون  بالحوار والتلاقي والعيش معا، و الانصهار في بوتقة الوحدة الوطنية وصناعة حياة مشتركة تجسد لبنان الرسالة كوطن نهائي لجميع بنيه"، لافتا الى "أن واجبي الشرعي كمسلم أن أدافع عن المسيحي حين يتعرض وجوده للخطر، كما هو واجب المسيحي في الدفاع عن اخيه المسلم".

وحمل الخطيب المثقفين "المسؤولية في القيام بدورهم الوطني في توعية الناس ونبذ التعصب وعدم السماح بتخويف اللبنانيين من بعضهم البعض، والانخراط في معركة الدفاع عن الوطن وتحرير الأرض،  وعليهم أن يسهموا في إنتاج مشروع وطني يحفز التواصل والحوار بين اللبنانيين ويعزز ثضامنهم ويدحض السردية الإسرائيلية ويواجه إجرامها وعدوانها ومخططاتها لتفتيت لبنان وتخريبه".

واستقبل الخطيب حشد من علماء الدين وشخصيات وفاعليات اجتماعية من مختلف المناطق اطلعته على أوضاعها وشؤون الاوقاف فيه". (الوكالة الوطنية)
