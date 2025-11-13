Advertisement

لبنان

هيكل عرض مع ضيوفه الأوضاع العامة والشؤون الوطنية الراهنة

13-11-2025 | 10:58
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب أسامة سعد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل المدير الإقليمي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولا فون آركس، مع وفد مرافق.

وكذلك، استقبل رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض. وخلال هذَين اللقاءين، تم التداول في شؤون مختلفة.
 
